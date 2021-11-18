Небензя: Россия выступает за скорейший созыв донорской конференции по Афганистану
Постпред РФ уточнил, что бремя восстановления Афганистана должно возлечь на те силы, военные контингенты которых присутствовали в стране на протяжении последних 20 лет.
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Россия выступает за скорейший созыв международной донорской конференции под эгидой ООН в связи с событиями в Афганистане. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
«Считаем целесообразным скорейший созыв под эгидой ООН представительной международной донорской конференции», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя подчеркнул при этом, что основное бремя экономического и финансового восстановления Афганистана должно возлечь на те силы, военные контингенты которых присутствовали в стране на протяжении последних 20 лет.
На заседании Небензя также сообщил, что РФ в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие, лекарства и товары первой необходимости.