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Небензя: Россия выступает за скорейший созыв донорской конференции по Афганистану

Анна Касаткина
05:50 18.11.2021
Постпред РФ уточнил, что бремя восстановления Афганистана должно возлечь на те силы, военные контингенты которых присутствовали в стране на протяжении последних 20 лет.
Небензя: Россия выступает за скорейший созыв донорской конференции по Афганистану
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия выступает за скорейший созыв международной донорской конференции под эгидой ООН в связи с событиями в Афганистане. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Считаем целесообразным скорейший созыв под эгидой ООН представительной международной донорской конференции», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя подчеркнул при этом, что основное бремя экономического и финансового восстановления Афганистана должно возлечь на те силы, военные контингенты которых присутствовали в стране на протяжении последних 20 лет.

На заседании Небензя также сообщил, что РФ в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие, лекарства и товары первой необходимости.

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