Поезд сбил автобус со школьниками в США

Поезд сбил автобус, в котором находилось 16 школьников. ДТП произошло в округе Рокингем в американском штате Северная Каролина.

По данным местного телеканала WHSV, поезд двигался с положенной скоростью и бригада выполнила все необходимые действия о предупреждении. Причины, по которым состав ударил школьный автобус, выясняются.

Известно, что в результате удара пострадали четыре школьника. В данный момент они госпитализированы.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на котором запечатлена авария с поездом и легковушкой в Анапе. Пассажирский поезд сбил вылетевший на переезд автомобиль «Тойота Ленд Крузер». В результате произошедшего погибли два человека - водитель и один из пассажиров.