В Анапе поезд сбил вылетевший на переезд автомобиль
Момент смертельного ДТП на переезде в Анапе попал на видео.
© Видео: Анапа Регион, Youtube © Фото: Анапа Регион, Youtube
В Анапе пассажирский поезд сбил вылетевший на переезд автомобиль «Тойота Ленд Крузер».
Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Отмечается, что водитель автомобиля обогнал стоящие машины по встречной полосе и попытался пересечь рельсы прямо перед идущим поездом на красный сигнал светофора.
По сообщениям, в результате произошедшего погибли два человека - водитель и один из пассажиров. Второго пассажира доставили в медицинское учреждение.
Следователи уже завели уголовное дело по факту произошедшего. В соответствии с данными следствия, железнодорожный переезд был нерегулируемым.