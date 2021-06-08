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В Анапе поезд сбил вылетевший на переезд автомобиль

Алена Миронова
10:42 08.06.2021
Момент смертельного ДТП на переезде в Анапе попал на видео.
© Видео: Анапа Регион, Youtube © Фото: Анапа Регион, Youtube
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В Анапе пассажирский поезд сбил вылетевший на переезд автомобиль «Тойота Ленд Крузер». 

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Отмечается, что водитель автомобиля обогнал стоящие машины по встречной полосе и попытался пересечь рельсы прямо перед идущим поездом на красный сигнал светофора.

По сообщениям, в результате произошедшего погибли два человека - водитель и один из пассажиров. Второго пассажира доставили в медицинское учреждение.

Следователи уже завели уголовное дело по факту произошедшего. В соответствии с данными следствия, железнодорожный переезд был нерегулируемым.

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