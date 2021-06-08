В Анапе поезд сбил вылетевший на переезд автомобиль

В Анапе пассажирский поезд сбил вылетевший на переезд автомобиль «Тойота Ленд Крузер».

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Отмечается, что водитель автомобиля обогнал стоящие машины по встречной полосе и попытался пересечь рельсы прямо перед идущим поездом на красный сигнал светофора.

По сообщениям, в результате произошедшего погибли два человека - водитель и один из пассажиров. Второго пассажира доставили в медицинское учреждение.

Следователи уже завели уголовное дело по факту произошедшего. В соответствии с данными следствия, железнодорожный переезд был нерегулируемым.