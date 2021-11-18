Армия Днем и ночью: миротворцы РФ обеспечивают безопасное движение через Лачинский коридор в Карабахе Анна Касаткина На 27 наблюдательных постах ведется круглосуточный мониторинг обстановки. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Безопасный въезд и выезд автомобильного транспорта и людей через Лачинский коридор Нагорного Карабаха обеспечивают российские миротворцы. Контроль обстановки ведется круглосуточно на 27 наблюдательных постах. «Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме, осуществляется пропускной режим на въезд и выезд с проверкой документов и осмотром автотранспорта», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Голубь. Для несения службы ночью российские военнослужащие экипированы в костюмы «Ратник» со светоотражающими элементами. Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания, а также современными уличными купольными камерами видеонаблюдения. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ранее сообщалось, что за последний месяц под контролем российских миротворцев через Лачинский коридор проследовали более семи тысяч человек. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика