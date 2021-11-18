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Днем и ночью: миротворцы РФ обеспечивают безопасное движение через Лачинский коридор в Карабахе

Анна Касаткина
03:57 18.11.2021
На 27 наблюдательных постах ведется круглосуточный мониторинг обстановки.
Днем и ночью: миротворцы РФ обеспечивают безопасное движение через Лачинский коридор в Карабахе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Безопасный въезд и выезд автомобильного транспорта и людей через Лачинский коридор Нагорного Карабаха обеспечивают российские миротворцы. Контроль обстановки ведется круглосуточно на 27 наблюдательных постах.

«Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме, осуществляется пропускной режим на въезд и выезд с проверкой документов и осмотром автотранспорта», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Голубь.

Для несения службы ночью российские военнослужащие экипированы в костюмы «Ратник» со светоотражающими элементами. Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания, а также современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее сообщалось, что за последний месяц под контролем российских миротворцев через Лачинский коридор проследовали более семи тысяч человек.

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