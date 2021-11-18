Днем и ночью: миротворцы РФ обеспечивают безопасное движение через Лачинский коридор в Карабахе
Безопасный въезд и выезд автомобильного транспорта и людей через Лачинский коридор Нагорного Карабаха обеспечивают российские миротворцы. Контроль обстановки ведется круглосуточно на 27 наблюдательных постах.
«Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме, осуществляется пропускной режим на въезд и выезд с проверкой документов и осмотром автотранспорта», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Голубь.
Для несения службы ночью российские военнослужащие экипированы в костюмы «Ратник» со светоотражающими элементами. Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания, а также современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.