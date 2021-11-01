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Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин

Анна Назайкина
08:30 01.11.2021
Также, по словам специалиста, люди пожилого возраста, независимо от пола, более чувствительны к перепадам атмосферного давления.
Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
© Фото: Tomas Gomez, Pixabay
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Метеочувствительность в большей степени распространена среди женщин, наиболее часто плохое самочувствие в связи с погодными изменениями встречается у молодых девушек. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«По статистике у женщин метеочувствительность встречается чаще. Специалисты это связывают с особенностями гормональной системы. Особенно часто страдают молодые девушки. Однако в пожилом возрасте к перепадам давления становятся более чувствительными и женщины, и мужчины», - добавил он.

Ранее специалист рассказал, что поможет в борьбе с метеозависимостью. По словам Тяжельникова, таким людям следует тренировать сосуды: принимать контрастный душ, делать зарядку, высыпаться и правильно питаться.

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