Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, что поможет в борьбе с метеозависимостью

Кира Тило
03:22 31.10.2021
По словам эксперта, чувствительным к изменениям температур людям надо тренировать сосуды.
Врач рассказал, что поможет в борьбе с метеозависимостью
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Метеозависимым людям необходимо тренировать сосуды: принимать контрастный душ, делать зарядку и избегать стрессов. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы. Стоит избегать стрессов и переутомления», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Ранее невролог перечислила первые признаки инсульта. При обнаружении таких симптомов как сильная головная боль, затрудненная координация и перекошенная улыбка следует незамедлительно обратиться к врачу с подозрением на инсульт. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:15 В стране и мире
СМИ сообщили о грандиозной киберкраже данных мировых лидеров и звезд
02:18 В стране и мире
Болдуин высказался о смерти оператора от его рук
01:28 В стране и мире
«Концов не найдем»: глава Крыма предсказал судьбу скифского золота на Украине
00:02 В стране и мире
В Хургаде госпитализированы до 30 туристов из РФ из-за отравления
23:31 В стране и мире
Глава ДНР заявил о подготовке «войны или провокации» от Украины
Популярное
Видео
«Летают беспилотники»: корреспондент «Звезды» из ДНР, где проверяют информацию о пропавших россиянах
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.