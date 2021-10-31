Врач рассказал, что поможет в борьбе с метеозависимостью
Метеозависимым людям необходимо тренировать сосуды: принимать контрастный душ, делать зарядку и избегать стрессов. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы. Стоит избегать стрессов и переутомления», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.
Ранее невролог перечислила первые признаки инсульта. При обнаружении таких симптомов как сильная головная боль, затрудненная координация и перекошенная улыбка следует незамедлительно обратиться к врачу с подозрением на инсульт.