В стране и мире Врач рассказал, что поможет в борьбе с метеозависимостью Кира Тило По словам эксперта, чувствительным к изменениям температур людям надо тренировать сосуды. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Метеозависимым людям необходимо тренировать сосуды: принимать контрастный душ, делать зарядку и избегать стрессов. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. «Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы. Стоит избегать стрессов и переутомления», - цитирует Тяжельникова РИА Новости. Ранее невролог перечислила первые признаки инсульта. При обнаружении таких симптомов как сильная головная боль, затрудненная координация и перекошенная улыбка следует незамедлительно обратиться к врачу с подозрением на инсульт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика