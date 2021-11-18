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Откровенный и конструктивный: в Белом доме оценили разговор Патрушева и Салливана

Иван Линдеманн
02:48 18.11.2021
В заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн говорится, что стороны обсудили несколько вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Откровенный и конструктивный: в Белом доме оценили разговор Патрушева и Салливана
© Фото: pixabay
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Телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана был откровенным и конструктивным. Об этом сообщили в Белом доме.

В заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн говорится, что стороны обсудили несколько вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Патрушев и Салливан провели переговоры накануне. В Совбезе сообщили, что в ходе них была достигнута договоренность о совместной работе над улучшением атмосферы отношений США и РФ и повышением доверия между двумя странами.

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