Откровенный и конструктивный: в Белом доме оценили разговор Патрушева и Салливана

Телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана был откровенным и конструктивным. Об этом сообщили в Белом доме.

В заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн говорится, что стороны обсудили несколько вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Патрушев и Салливан провели переговоры накануне. В Совбезе сообщили, что в ходе них была достигнута договоренность о совместной работе над улучшением атмосферы отношений США и РФ и повышением доверия между двумя странами.