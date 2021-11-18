На повышение прожиточного минимума и МРОТ в России направят 30 млрд рублей

Повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России потребует из бюджета 30 млрд рублей. Об этом заявил министра труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», - рассказал глава ведомства журналистам.

По его словам, благодаря этому возрастут выплаты 16 млн граждан, получающим детские пособия, федеральные и региональные доплаты к пенсии и пособия по временной нетрудоспособности.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал рост МРОТ в 2022 году на 8,6% до 13 890 рублей. Прожиточный минимум в абсолютных цифрах должен вырасти до 12 654 рублей в месяц.