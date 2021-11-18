Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На повышение прожиточного минимума и МРОТ в России направят 30 млрд рублей

Анна Касаткина
23:35 18.11.2021
В 2022 году в России возрастут выплаты 16 млн граждан, получающим детские пособия, федеральные и региональные доплаты к пенсии и пособия по временной нетрудоспособности.
На повышение прожиточного минимума и МРОТ в России направят 30 млрд рублей
© Фото: flickr
Читайте нас на:

Повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России потребует из бюджета 30 млрд рублей. Об этом заявил министра труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», - рассказал глава ведомства журналистам.

По его словам, благодаря этому возрастут выплаты 16 млн граждан, получающим детские пособия, федеральные и региональные доплаты к пенсии и пособия по временной нетрудоспособности.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал рост МРОТ в 2022 году на 8,6% до 13 890 рублей. Прожиточный минимум в абсолютных цифрах  должен вырасти до 12 654 рублей в месяц.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:53 В стране и мире
Видео
Голикова заявила, что индексация социальных выплат затронет 16 миллионов россиян
21:35 В стране и мире
В Госдуме рассмотрят поправки по МРОТ и прожиточному минимуму до 24 ноября
20:48 Армия
Видео
Шойгу оценил важность вклада журналистов в успехи Вооруженных сил
17:30 Армия
Видео
Самолеты ВТА РФ с эвакуируемыми гражданами покинули Афганистан
19:42 В стране и мире
Видео
Путин пообещал россиянам рост соцвыплат на фоне индексации прожиточного минимума и МРОТ
Популярное
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.