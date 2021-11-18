Путин анонсировал рост МРОТ в 2022 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году на 8,6% до 13 890 рублей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам.

Российский лидер отметил необходимость индексации прожиточного минимума, так как заявленные в проекта бюджета 2,5% являются недостаточными. Путин предложил индексировать прожиточный минимум на 8,6%. В абсолютных цифрах он должен вырасти до 12 654 рублей в месяц.

«В Конституции прописана норма, согласно которой МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ в будущем году, также на 8,6%. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей», - сказал президент.

Это решение затрагивает многих граждан, отметил Путин. С его слов, МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности и служит ориентиром для утверждения зарплат в бюджетной сфере. В ближайшее время президент пообещал внести соответствующие поправки на рассмотрение депутатов Госдумы.