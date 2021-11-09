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Байден заявил, что выполнил обещание Путину бороться с киберпреступностью

Анна Берестовая
00:37 09.11.2021
Президент США заявил, что борется с киберпреступностью в соответствии с обещанием Владимиру Путину.
Байден заявил, что выполнил обещание Путину бороться с киберпреступностью
© Фото: pexels.com
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Американский лидер Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому коллеге Владимиру Путину обещание делать все возможное, чтобы привлекать киберпреступников к ответственности. По его словам, для препятствования противозаконной киберактивности со стороны Соединенных Штатов привлекается вся мощь федерального правительства.

Кроме того, согласно Байдену, США активно борются со злоупотреблением виртуальной валютой, противостоят экосистеме вымогательства и укрепляют цифровую защиту в стране. Как отметил американский президент, для достижения указанных целей государство в том числе обращается к международному сотрудничеству.

«Остается еще много сделать, но мы предприняли важные шаги», - приводит слова Байдена РИА Новости.

Глава государства обозначил, что его администрация будет продолжать прикладывать все усилия для защиты американских интересов и американского населения от киберугроз.

Так, ранее США предъявили гражданину Украины и гражданину РФ обвинения в кибермошенничестве. Согласно предположению Соединенных Штатов, обвиняемые являлись членами группировки REvil, получившей около 200 миллионов долларов от своих жертв.

Россиянин, согласно информации генерального прокурора США Меррика Гарленда, получил с жертв 13 миллионов долларов, свыше шести из которых удалось конфисковать властям. Украинец был арестован в Польше и в настоящее время ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты. Гражданин РФ находится на свободе, предположительно, на территории Барнаула. За сведения об организаторах REvil назначена награда до 10 миллионов долларов.

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