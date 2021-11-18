В стране и мире Путин наградил главу МИД Венгрии орденом Дружбы Виктория Ивашечкина Награда была получена за вклад в развитие отношений России и Венгрии. © Фото: Heikki Saukkomaa, via www.imago-i, globallookpress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин наградил российским орденом Дружбы главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Награда была получена за вклад в развитие отношений России и Венгрии. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сийярто Петера — министра внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии», - отмечается в указе президента России. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений России и Венгрии, а также обсудили ситуацию на Западных Балканах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика