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Путин наградил главу МИД Венгрии орденом Дружбы

Виктория Ивашечкина
22:37 18.11.2021
Награда была получена за вклад в развитие отношений России и Венгрии.
Путин наградил главу МИД Венгрии орденом Дружбы
© Фото: Heikki Saukkomaa, via www.imago-i, globallookpress
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Президент РФ Владимир Путин наградил российским орденом Дружбы главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Награда была получена за вклад в развитие отношений России и Венгрии.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сийярто Петера — министра внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии», - отмечается в указе президента России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений России и Венгрии, а также обсудили ситуацию на Западных Балканах.

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