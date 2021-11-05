В стране и мире Лавров провел переговоры с главой МИД Венгрии Иван Линдеманн Стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений России и Венгрии, а также обсудили ситуацию на Западных Балканах. © Фото: МИД России Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом сообщили в МИД РФ. Разговор состоялся 5 ноября. Стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений России и Венгрии, а также обсудили ситуацию на Западных Балканах. Сергей Лавров был с рабочим визитом в Венгрии в августе этого года. Тогда он провел ряд встреч и обсудил с венгерскими коллегами реализацию договоренностей, достигнутых на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в 2019 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика