Российские ученые создали новую технологию для поиска опасной супербактерии

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую технологию, способную быстро и точно определить наличие у пациента устойчивой к антибиотикам госпитальной инфекции. Об этом сообщают «Известия».

Технология позволяет провести анализ на ген невосприимчивости к антибиотиками у одной из самых распространенных госпитальных инфекций - синегнойной палочки - всего за 50 минут. Раньше для выявления синегнойной палочки требовалось провести бактериологический посев, который занимает 10-14 дней. Затем еще сутки нужно было ждать результатов ПЦР-теста, который выявит, восприимчива ли бактерия к антибиотикам.

Как отмечает издание, важность разработки заключается в том, что инфицированному пациенту необходимо быстро поставить диагноз и назначить терапию в течение 48 часов. При этом если заболевший заражен супербактерией, то лечение антибиотиками не даст результата, а только усилит сопротивляемость патогена.

Для разработки нового метода ученые применили технологию «молекулярных ножниц» CRISPR/CaS, которая в прошлом году получила Нобелевскую премию по химии.

Ранее сообщалось, что в России создадут единую вакцину от коронавируса и гриппа. Начало клинических испытаний препарата намечено на конец 2022 года.