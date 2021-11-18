Армия Ежедневный подвиг: как прошла церемония чествования победителей VII конкурса «Медиа-АС 2021» Константин Худолеев В числе победителей VII конкурса «Медиа-АС 2021» оказались ведущие телеканала «Звезда» Ольга Белова и Ирина Лосик. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Лучшие журналисты со всей страны собрались сегодня в Национальном центре управления обороной. Победители окружных этапов седьмого Всероссийского фестиваля прессы, который проходит под эгидой военного ведомства. «Сила слова», а именно так называется одна из десяти номинаций, вывела их в финал. Жюри оценивало репортажи, радиопрограммы, статьи, фотоработы и другие материалы, посвященные Вооруженным силам России. Дипломы и призы вручал лично глава Минобороны Сергей Шойгу и его заместители. © ТРК "Звезда" «Командный голос», «Главный калибр», «На острие атаки». Названия номинаций Всероссийского фестиваля «Медиа-АС», так не вяжутся с изящными дамскими нарядами и строгими гражданским костюмами номинантов. Торжественное подведение итогов, в атриуме Национального центра управления обороной, в самом сердце Вооруженных сил, но среди победителей не только военные журналисты. Чтобы выиграть награду фестиваля вовсе не обязательно носить форму. Главное рассказывать об армии так, чтобы это было интересно всем. Идею проведения такого фестиваля в свое время предложил Сергей Шойгу, а сегодня, уже по сложившейся традиции, он поблагодарил всех журналистов за работу. «Ваша работа, она, хотел сказать почти подвиг, во многом рядом с подвигом, а иногда действительно подвиг. Это все ваша работа. Мы стали для вас открытыми, мы доверили вам, доверились и вы это доверие оправдали. Спасибо вам за это, за вашу работу. Надеюсь, что и дальше мы будем также, шаг за шагом, хотя у нас судя по семилетию, семимильные шаги, которыми мы идем. У нашей армии есть лицо, есть сила. Есть люди, которые не только на этих экранах, но и в других местах выполняют свои задачи. Мы видели только часть работы, которую делают наши ребята, а вы находитесь рядом с ними. Не помогаете, а вместе с ними выполняете работу», - сказал Шойгу. Среди победителей есть и журналисты телеканала «Звезда». Ведущая итоговой программы «Главное с Ольгой Беловой» - лауреат в номинации «Лучшие кадры». С репортажами об участии военных в борьбе с пандемией, новинках вооружений и документальным фильмом «Сирия. Долгий путь к миру». © ТРК "Звезда" Награду вручил министр обороны. Оказывается, Сергей Шойгу благословил фильм Ольги Беловой еще когда его съемки только задумывались. «Сергей Кужугетович, хочу сказать вам лично спасибо, что год назад вы поддержали нас с этой, можно сказать, авантюрой, поддержали, поверили в нас. И все красивые невероятные люди, кто на боевом посту в Сирийской арабской республике», - поблагодарила Ольга Белова министра обороны. Среди лауреатов не только представители крупнейших и известных на всю страну СМИ. На торжественное награждение в Москву приехали журналисты со всей страны. Признание на таком уровне, во многом неожиданно для себя, получила корреспондент «Радио России» Надежда Курилина. Ее отметили за серию репортажей о фестивале военных оркестров который прошел на Дальнем Востоке. Татьяна Литовченко медиа ас из Североморска, награду ей принес репортаж о встрече боевых кораблей, вернувшихся из дальнего похода. «Сама не ожидала, пришлось конкурировать с большими профессионалами. Это большая честь для меня, побежали мурашки. К конкурсу я не готовилась, просто это наша работа», - уверена Литовченко. Телевидение, радио, газеты, информационные агентства, и одна из самых престижных номинаций, в которой могли участвовать все СМИ. Проект специального назначения. Приз достался телеспецназу нашего канала. © ТРК "Звезда" Авторам фильмов «Дорога памяти» об уникальном музее в подмосковном Алабине и Главном Храме Вооруженных сил. Среди создателей документальных лент ведущая новостей нашего канала Ирина Лосик. «Для меня огромная честь получать эту награду. В эти два фильма мы вложили всю душу. Это мои любимые проекты. Было непросто, тяжело, но безумно интересно. Наш труд отмечен на таком высоком уровне. Надо было простым языком рассказать о простых вещах. Но они настолько фундаментальны, что и рассказывать о них нужно фундаментально», - заверила телеведущая Ирина Лосик. На торжественном концерте в честь победителей министр обороны сегодня наградил и других журналистов российских СМИ медалями за укрепление боевого содружества и медалью Константин Симонов. Это еще одна традиция фестиваля, в рамках которого уже в седьмой раз награды получили те, кто укрепляет боеспособность наших Вооруженных сил силой своего слова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика