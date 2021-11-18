Шойгу оценил важность вклада журналистов в успехи Вооруженных сил

Современные средства массовой информации вносят существенный вклад в выполнение российской армией возложенных на нее задач. Об этом на церемонии награждения победителей VII конкурса «Медиа-АС 2021» заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Ваша работа во многом рядом с подвигом, а иногда и подвиг. Мы стали для вас открытыми, мы доверились вам. Вы это доверие оправдали. Поэтому спасибо вам за это. Надеюсь, что и дальше будет также, шаг за шагом. Хотя у нас, судя по семилетию, семимильные шаги, которыми мы идем», - отметил Шойгу.

В качестве примера глава оборонного ведомства привел Сирию, в которую за последнее время вернулись почти два миллиона беженцев. Кроме того, Шойгу рассказал о миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. По его мнению, во многом благодаря работе журналистов все увидели, какую работу ведут российские военнослужащие, как спокойно стало в регионе и беженцы потянулись назад.

«У нашей армии есть лицо и есть сила. Есть люди, которые не только на этих экранах, но и в других местах выполняют свои задачи. Мы видели только часть работы, которую делают наши ребята, а вы находитесь рядом с ними. Не помогаете, а вместе с ними выполняете работу», - сказал министр.

Конкурс «Медиа-АС» проводился в девяти номинациях, в том числе «Лучшие кадры» за репортаж, «Сила слова» за лучший газетный материал, «Молния» за работу в информагентствах, «На острие атаки» за статью в региональных СМИ.