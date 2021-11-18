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Путин поручил наладить дипотношения с Соломоновыми островами

Виктория Ивашечкина
20:36 18.11.2021
Президент РФ также заявил о необходимости оформить достигнутую договоренность соответствующими документами.
Путин поручил наладить дипотношения с Соломоновыми островами
© Фото: Tradewind Kiteboarding, flickr
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Российский президент Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений.

«Провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами», - говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации. 

Соломоновы Острова - государство в юго-западной части Тихого океана. Расположено на архипелаге, наиболее крупными островами которого являются Сан-Кристобаль, Гуадалканал, Малаита, Санта-Исабель.

Ранее Владимир Путин заявил о подготовке новой редакции концепции внешней политики России. Этот документ станет дорожной картой для Министерства иностранных дел и других ведомств.

По словам президента, российская внешняя политика будет служить обеспечению максимально благоприятных и безопасных условий для развития России.

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