Путин поручил наладить дипотношения с Соломоновыми островами

Российский президент Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений.

«Провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами», - говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Соломоновы Острова - государство в юго-западной части Тихого океана. Расположено на архипелаге, наиболее крупными островами которого являются Сан-Кристобаль, Гуадалканал, Малаита, Санта-Исабель.

Ранее Владимир Путин заявил о подготовке новой редакции концепции внешней политики России. Этот документ станет дорожной картой для Министерства иностранных дел и других ведомств.

По словам президента, российская внешняя политика будет служить обеспечению максимально благоприятных и безопасных условий для развития России.