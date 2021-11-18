Путин поручил наладить дипотношения с Соломоновыми островами
Российский президент Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений.
«Провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами», - говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Соломоновы Острова - государство в юго-западной части Тихого океана. Расположено на архипелаге, наиболее крупными островами которого являются Сан-Кристобаль, Гуадалканал, Малаита, Санта-Исабель.
Ранее Владимир Путин заявил о подготовке новой редакции концепции внешней политики России. Этот документ станет дорожной картой для Министерства иностранных дел и других ведомств.
По словам президента, российская внешняя политика будет служить обеспечению максимально благоприятных и безопасных условий для развития России.