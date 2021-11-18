Дачников предупредили о штрафе за неубранный снег

Неубранный снег на дорогах в садоводческих товариществах может послужить поводом для наложения штрафа на дачников зимой. Об этом любителей загородной жизни предупредила юрист общественной приемной Союза садоводов России Надия Айнетдинова. Штраф СНТ будут платить из взносов, предназначенных для нужд всего товарищества, уточнила она.

«Проезд - это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи», - пояснила Айнетдинова в беседе с URA.RU.

Кроме того, дачник может получить штраф за обилие сорняков на собственном участке. Об этом ранее рассказал юрист Василий Данилов. Также дачника могут привлечь к ответственности за разведение, выращивание и несвоевременное уничтожение опасных сорняков.