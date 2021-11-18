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СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина

Ян Брацкий
17:34 18.11.2021
Неделю назад Игорь Савочкин обратился к врачам по поводу сильных болей в спине и был госпитализирован.
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook,globallookpress
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Возможной причиной смерти российского актера театра и кино Игоря Савочкина могла стать печеночная декомпрессия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на информированный источник. По его информации, артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

За помощью врачей Савочкин обратился неделю назад. Актера госпитализировали с сильными болями в спине. Несмотря на кратковременное улучшение состояния, Савочкин умер.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Среди наиболее известных его ролей фильмы «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Любители сериалов также знакомы с его творчеством. Игорю Савочкину было 58 лет.

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