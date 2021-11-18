Умер актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин

Умер известный российский актер театра и кино Игорь Савочкин. О трагедии сообщила блогер Алеся Казанцева. Что послужило причиной смерти Савочкина, не уточняется. Известно, что ранее он был госпитализирован с сильными болями в спине.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», - написала Казанцева в своем Facebook-аккаунте.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Среди наиболее известных его ролей фильмы «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Любители сериалов также знакомы с его творчеством. Игорю Савочкину было 58 лет.