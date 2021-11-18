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СМИ назвали обсуждаемый в правительстве уровень антител для получения QR-кода

Ян Брацкий
16:21 18.11.2021
Законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов в стране был внесен в Госдуму 12 ноября.
СМИ назвали обсуждаемый в правительстве уровень антител для получения QR-кода
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Титр антител в 350-500 Bau/мл, вероятнее всего, станет достаточным для получения обязательного QR-кода. О таком обсуждаемом уровне антител сообщил Telegram-канал «Раньше всех», со ссылкой на информированный источник. О том, что россияне с наличием определенного уровня антител к COVID-19 получат QR-коды, ранее сообщила главный санитарный врач России Анна Попова. По ее мнению, только это поможет переломить эпидемиологическую ситуацию.

Двенадцатого ноября правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов в стране. Теперь, согласно тексту законопроекта, граждане смогут посещать общественные места только при наличии QR-кода, медотвода или документа, подтверждающего факт прохождения болезни.

Списки мест, для прохода в которые станет обязательным QR-код, будут утверждать региональные власти. Вместе с кодом необходимо будет предъявить паспорт. Аналогичные требования будут действовать на авиационном и железнодорожном транспорте. Закон не коснется продовольственных магазинов, аптек и мест продаж товаров первой необходимости.

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