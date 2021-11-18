Ученые оценили эффективность масок в борьбе с COVID-19

Британские ученые доказали, что ношение масок является исключительной по своей эффективности мерой предосторожности от заражения коронавирусной инфекцией. Подобная мера снижает заболеваемость на 53%, отметили специалисты.

Ученые провели анализ предыдущих научных работ и определили общую эффективность общественных мер по профилактике распространения инфекции. Анализ состоял из восьми научных исследований. В частности, мытье рук, ношение масок, социальное дистанцирование, передает British Medical Journal.

Было проведено 72 исследования. По словам ученых, 35 из них оценивали эффективность отдельных мер, а 37 - эффективность в совокупности. Из-за неоднородности данных не удалось в полной мере оценить такие меры, как карантин, локдауны, закрытие границ.

Ранее в ВОЗ назвали регион, где находится эпицентр пандемии коронавируса.

По словам ученых, в последнее время в странах Европы стремительно растет заболеваемость и смертность от коронавируса.

Вместе с тем прививочная кампания в этом регионе проходит весьма успешно. По последним данным, вакцинированы почти 65% населения.