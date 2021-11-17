Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В ВОЗ назвали регион, где находится эпицентр пандемии

Иван Линдеманн
02:03 17.11.2021
В последнее время в странах Европы стремительно растет заболеваемость и смертность от коронавируса.
В ВОЗ назвали регион, где находится эпицентр пандемии
© Фото: Zheng Huansong globallookpress
Читайте нас на:

Европейский регион снова стал эпицентром пандемии. Об этом сообщили в региональном бюро Всемирной организации здравоохранения.

Там напомнили, что в последнее время в странах Европы стремительно растет заболеваемость и смертность от коронавируса.

«Есть ряд объяснений: «дельта»-штамм с высоким уровнем заразности, невакцинированные люди или люди с ослабленным иммунитетом, мероприятия в помещениях из-за холодной погоды», - рассказали «Известиям» в пресс-службе регионального бюро ВОЗ.

При этом прививочная кампания в этом регионе проходит весьма успешно. По последним данным, вакцинированы почти 65% населения.

Из-за роста заболеваемости европейские страны вновь вводят ограничения. Так, в Австрии с 15 ноября объявлен локдаун для непривитых и непереболевших.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.