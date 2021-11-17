В ВОЗ назвали регион, где находится эпицентр пандемии

Европейский регион снова стал эпицентром пандемии. Об этом сообщили в региональном бюро Всемирной организации здравоохранения.

Там напомнили, что в последнее время в странах Европы стремительно растет заболеваемость и смертность от коронавируса.

«Есть ряд объяснений: «дельта»-штамм с высоким уровнем заразности, невакцинированные люди или люди с ослабленным иммунитетом, мероприятия в помещениях из-за холодной погоды», - рассказали «Известиям» в пресс-службе регионального бюро ВОЗ.

При этом прививочная кампания в этом регионе проходит весьма успешно. По последним данным, вакцинированы почти 65% населения.

Из-за роста заболеваемости европейские страны вновь вводят ограничения. Так, в Австрии с 15 ноября объявлен локдаун для непривитых и непереболевших.