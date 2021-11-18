«Слабых в этом мире бьют»: эксперт оценил значимость успешного пуска «Циркона» в Белом море

Наличие у России современных образцов вооружения позволяют осуществлять Москве независимую внешнюю политику и обеспечивать обороноспособность страны. Таким мнением со «Звездой» поделился военный эксперт Борис Рожин. Он прокомментировал успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

«Мы видим разрушение системы международного права, бряцание оружием, наращивание угроз по периметру России. Все это требует реакции государства, как дипломатических шагов, так и укрепления обороноспособности. Различные испытания обеспечивает России стабильные позиции с точки зрения обороноспособности и дают возможность более эффективно осуществлять политику. В современном мире быть слабым непозволительная роскошь. Слабых в современном мире бьют», - уверен Рожин.

Наряду с этим необходимо инвестировать серьезные средства и интеллектуальные ресурсы в те отрасли, экономики и промышленности, которые позволяют России занимать лидирующие позиции.

«Это направлено на укрепление обороноспособности не только в текущем моменте, но и на перспективу. Естественно, надо следить за тем, что есть сейчас и готовиться к тому, что будет через 5-10 лет», - констатировал военный эксперт.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Ракета поразила морскую мишень в Белом море. Полет соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.