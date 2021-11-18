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Шойгу доложил Путину об успешном пуске ракеты «Циркон» в Белом море с фрегата «Адмирал Горшков»

Андрей Аркадьев
Николай Баранов
13:14 18.11.2021
Ранее сообщалось, что «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу, ракета поразила морскую мишень в Белом море.
Шойгу доложил Путину об успешном пуске ракеты «Циркон» в Белом море с фрегата «Адмирал Горшков»
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон», она поразила морскую мишень в Белом море.

Полет соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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