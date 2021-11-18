На Северном флоте состоялся показ художественного фильма «Небо». Он прошел в кинотеатре города Североморск. Посмотреть фильм пришли военнослужащие, курсанты кадетских школ и юнармейцы.

Зрители не остались равнодушными - некоторые не смогли сдержать слез.

«Нам очень понравился фильм, он очень хороший. Мы до последнего надеялись, что все будет хорошо, но нет. Была очень милая ситуация в конце, когда сын, как и его отец, сказал, что он тоже будет летчиком», - поделились впечатлениями девушки из Юнармии.

Фильм основан на реальных событиях. Он повествует о героизме экипажа самолета Су-24 Олега Пешкова и Константина Мурахтина - их играют Игорь Петренко и Иван Батарев.

24 ноября 2015 года, почти шесть лет назад, Су-24 был сбит турецким истребителем во время боевого вылета. Экипаж катапультировался - штурман Мурахтин смог спастись, а спускавшегося с парашютом Пешкова боевики расстреляли в воздухе. Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России, Мурахтин получил орден Мужества.

Ранее сообщалось, что показ фильма устроили для курсантов центра патриотического воспитания «Авангард»