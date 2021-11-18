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Набиуллина заявила о двузначных показателях продовольственной инфляции в России

Роман Захаров
14:20 18.11.2021
Глава ЦБ РФ считает, что если не снизить инфляцию в данный момент, то это может негативно сказаться на незащищенных слоях населения.
Набиуллина заявила о двузначных показателях продовольственной инфляции в России
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Такое заявление сделала руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже, к сожалению, двузначная», - приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Глава ЦБ считает, что если не снизить инфляцию в данный момент, то это может негативно сказаться на незащищенных слоях населения. 

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», - объяснила она свою точку зрения.

По словам Набиуллиной, на рост стоимости продуктов питания оказали влияние невысокая урожайность, увеличение глобальных цен, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве. Руководитель Центробанка также напомнила, что по базовому прогнозу регулятора в 2022 году инфляция приблизится к цели и будет между 4-4,5%.

«Наша ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции. Особенно хочу обратить внимание на то, что проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста», - сообщила она.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказала, что необходимо для того, чтобы жилье было доступным. По ее словам, это рост доходов, снижение стоимости недвижимости и доступность ипотеки. Глава ЦБ также подчеркнула важность того, чтобы рост ипотеки не превышал рост доходов граждан.

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