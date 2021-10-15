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Набиуллина назвала условия, чтобы жилье в России стало доступнее

Кира Тило
00:01 15.10.2021
Председатель Банка России отметила, что в первую очередь необходим рост доходов населения.
Набиуллина назвала условия, чтобы жилье в России стало доступнее
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что необходимо для того, чтобы жилье было доступным. По ее словам, это рост доходов, снижение стоимости недвижимости и доступность ипотеки.

«Для того, чтобы доступное жилье было - (необходим - прим. ред.) рост доходов населения, которое может себе позволить взять кредит; снижение стоимости жилья, новые технологии, конкуренция. Ну, и третье, это конечно доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе», - поделилась председатель Банка России.

Набиуллина отметила, что важно, чтобы рост ипотеки не превышал рост доходов. 

«Когда ипотека растет слишком быстрым темпом, а доходы населения не поспевают, это чревато тем, что люди с недостаточным уровнем доходов будут брать ипотечные кредиты, а мы знаем, к счастью, не по своей истории, а по истории многих стран, к чему это может приводить», - пояснила глава ЦБ  в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

Также Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения. Она отметила, что ей, как главе ЦБ, было бы неэтично хранить деньги в зарубежной валюте.

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