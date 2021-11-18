Развитие военных «багги» рассмотрели на заседании комитета при Совете глав Минобороны СНГ

Развитие военных «багги» рассмотрели на заседании Военно-технического комитета при Совете министров обороны государств - участников СНГ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подробно рассмотрены вопросы совершенствования системы восстановления ракетно-артиллерийского вооружения, а также основные направления развития военных транспортных средств типа "багги"», - говорится в сообщении.

Также были обсуждены итоги совместных стратегических учений «Запад-2021» и «Эшелон-2021».

Председательствовал на заседании заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

«Сегодня очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями», - подчеркнул Булгаков.

Он обозначил в виде важнейшей задачи повышение роли военного сотрудничества в системе безопасности СНГ. По словам Булгакова, это необходимо для противодействия как международному терроризму, так и другим вызовам военного характера.

Завершая заседание, Булгаков подчеркнул, что оно прошло в атмосфере взаимопонимания. По его мнению, мероприятие способствовало дальнейшему сближению взглядов на стратегию развития и организацию материально-технического обеспечения войск.

Ранее Булгаков заявлял, что половина восточной ветки БАМа заработает уже в 2022 году.