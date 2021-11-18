Камчатские военные передадут несколько тонн жидкого кислорода в медучреждения
Запасы кислорода будут использованы для пациентов с COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие авиачастей на Камчатке подготовили несколько тонн сжиженного кислорода для передачи медучреждениям. Накопленные запасы позволяют обеспечить собственные потребности и оказать помощь гражданским медикам.
Накануне военнослужащие пополнили кислородом резервуары военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота. В Дагестане в местах сбора призывников усилены санитарные меры. Все новобранцы проходят экспресс-тестирование на коронавирус.
Ранее сообщалось, что летчики 4-й армии ВВС и ПВО оказали помощь больницам Севастополя, которые испытывали острую нехватку кислорода. Для этого они задействовали свой кислорододобывающий комплекс, который заполняет баллоны, преобразуя в жидкий газ воздух из окружающей среды.