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Камчатские военные передадут несколько тонн жидкого кислорода в медучреждения

Андрей Аркадьев
14:01 18.11.2021
Запасы кислорода будут использованы для пациентов с COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие авиачастей на Камчатке подготовили несколько тонн сжиженного кислорода для передачи медучреждениям. Накопленные запасы позволяют обеспечить собственные потребности и оказать помощь гражданским медикам.

Накануне военнослужащие пополнили кислородом резервуары военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота. В Дагестане в местах сбора призывников усилены санитарные меры. Все новобранцы проходят экспресс-тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, что летчики 4-й армии ВВС и ПВО оказали помощь больницам Севастополя, которые испытывали острую нехватку кислорода. Для этого они задействовали свой кислорододобывающий комплекс, который заполняет баллоны, преобразуя в жидкий газ воздух из окружающей среды.

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