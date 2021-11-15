Живительный газ: военные летчики обеспечили больницы Севастополя кислородом

Летчики 4-й армии ВВС и ПВО оказали помощь больницам Севастополя. Медучреждения испытывали острую нехватку кислорода, которого требуется около восьми тонн в сутки.

Военные задействовали свой кислорододобывающий комплекс, который заполняет баллоны, преобразуя в жидкий газ воздух из окружающей среды. Чтобы у медиков были запасы на экстренный случай, полевая установка работает непрестанно.

Газозарядные станции используются на военных аэродромах для зарядки бортовых систем самолетов перед тем, как они поднимаются в воздух. Под фюзеляжем находятся запасы кислорода, которым дышат летчики на больших высотах. Сейчас же здесь наполняют баллоны, которые потом распределяются по больницам.

Ранее сообщалось, что военные железнодорожники ЦВО передали 200 баллонов кислорода больницам Хакасии и Тувы.