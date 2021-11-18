Фрегат «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море
Данные объективного контроля подтвердили соответствие полета ракеты заданным параметрам. Цель была поражена прямым попаданием.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Фрегат «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море.
Стрельбы прошли в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия. Фрегат вел стрельбу по мишенной позиции, расположенной в акватории Белого моря.
Данные объективного контроля подтвердили соответствие полета ракеты заданным параметрам. Цель была поражена прямым попаданием. Обеспечение стрельб и закрытие района проводилось надводными кораблями и морской авиацией Северного флота.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Циркон» была запущена с атомной подлодки «Северодвинск».