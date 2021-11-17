Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео

Неопознанный светящийся объект заметили в небе над Ижевском вечером в среду, 17 ноября. Кадрами с яркой вспышкой в небе делятся пользователи социальных сетей.

Очевидцы полагают, что в атмосферу Земли вошел метеорит. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Объект был замечен около 19.37 мск. Его наблюдали не только жители Ижевска, но и нескольких близлежащих городов. На кадрах с видеорегистраторов можно заметить яркую вспышку и след в небе от предполагаемой «падающей звезды». Длительность явления составила примерно пять секунд.

Ранее свидетелями падения метеорита стали жители Санкт-Петербурга. По словам астронома Пулковской обсерватории Максима Ховричева, он вошел в атмосферу на скорости в 20-40 раз превышающей скорость пули.