Путин призвал увеличить скорость тестирования на COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что скорость тестирования на коронавирус в стране необходимо увеличить. Российский лидер повторил свое недавнее требование по данному вопросу.

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», - отметил он в ходе совещания по развитию генетических технологий.

Так Путин прокомментировал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу ситуации с распространением COVID-19. Она сообщила, что охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза.

«Что касается увеличения охвата тестированием - мы уже увеличили его в 1,5 раза», - подчеркнула Попова.

По ее словам, ведомство готовится к выходу постановления главного санитарного врача страны о том, что все пациенты с симптомами ОРВИ должны будут обследоваться на COVID-19.

Ранее в Минздраве сообщили, что QR-код для вакцинированных от COVID-19 российских граждан, которые все же заболели коронавирусом, будет действовать в течение полугода после перенесенной инфекции.

В ведомстве также уточнили, что справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или противопоказаниях российские граждане могут получить по устному запросу в больнице или в МФЦ. В электронном виде документ о вакцинации от коронавируса есть на сайте госуслуг, его также можно распечатать.