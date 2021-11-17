Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин призвал увеличить скорость тестирования на COVID-19

Виктория Ивашечкина
17:56 17.11.2021
Президент РФ прокомментировал доклад главы Роспотребнадзора по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что скорость тестирования на коронавирус в стране необходимо увеличить. Российский лидер повторил свое недавнее требование по данному вопросу.

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», - отметил он в ходе совещания по развитию генетических технологий.

Так Путин прокомментировал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу ситуации с распространением COVID-19. Она сообщила, что охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза.

«Что касается увеличения охвата тестированием - мы уже увеличили его в 1,5 раза», - подчеркнула Попова.

По ее словам, ведомство готовится к выходу постановления главного санитарного врача страны о том, что все пациенты с симптомами ОРВИ должны будут обследоваться на COVID-19.

Ранее в Минздраве сообщили, что QR-код для вакцинированных от COVID-19 российских граждан, которые все же заболели коронавирусом, будет действовать в течение полугода после перенесенной инфекции.

В ведомстве также уточнили, что справку о прививке от COVID-19, перенесенной болезни или противопоказаниях российские граждане могут получить по устному запросу в больнице или в МФЦ. В электронном виде документ о вакцинации от коронавируса есть на сайте госуслуг, его также можно распечатать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.