Военнослужащие стали донорами крови для лечения больных COVID-19 под Ульяновском

В Ульяновской области военнослужащие сдали кровь для лечения больных коронавирусом. В акции приняли участие более 250 человек из Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения. В их числе и гражданский персонал.

Все участники привиты от COVID-19. Перед донацией им провели анализы на наличие антител и уровень гемоглобина. Из сданной крови получат плазму, которую можно вводить тяжелобольным пациентам. Считается, что это один их самых эффективных методов лечения коронавируса. Доза, полученная от одного донора, позволяет помочь двум или трем больным.

Ранее сообщалось, что более 86 тысяч военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад.