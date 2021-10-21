Путин оценил решение Байдена о выводе войск США из Афганистана

Решение президента США Джо Бадена о выводе войск из Афганистана было правильным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.

По мнению Путина, глава Белого дома не мог ни понимать, что это станет поводом для нападок на него со стороны политических противников, но взял на себя ответственность и принял соответствующее решение.

«Как это произошло - мы видим. Наверно, можно было сделать иначе. Это может отразиться на доверии к США со стороны тех стран, которые на них ориентируются, как на союзника. Мне думается, что пройдет время и все встанет на свои места. Ни к чему кардинальному это не приведет. Это отразится на взаимоотношениях США с союзниками, но привлекательность страны больше зависит от экономической и военной мощи» - подчеркнул президент.

Как отметил Владимир Путин, Соединенные Штаты за 20 лет пребывания в Ираке и Афганистане не достигли ни одной из поставленных целей. Он добавил, что США при этом не только понесли, но и нанесли сами немалый урон. Ситуация от этого только ухудшилась.

По словам президента, раньше победитель в войне брал на себя ответственность за происходящее в стране и строил там государственность - как, например, Северный Вьетнам, победив Южный Вьетнам и США и объединив страну. Теперь же зачастую такого может и не наблюдаться - примером тому, как заметил Путин, служат кампании Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане.