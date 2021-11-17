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Правительство утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера

Майя Мусиенко
09:22 17.11.2021
Жители территорий, которые входили в предыдущие редакции документа, продолжат получать льготы.
Правительство утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера
© Фото: Maksim Romashkin, Pexels
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Российское правительство утвердило обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Отмечается, что новый список соответствует современному муниципально-территориальному устройству государства.

«Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кабмина.

С точки зрения географии список не изменился, уточнили в правительстве. Помимо этого, жители всех территорий, которые входили в предыдущие редакции перечня, будут получать положенные им льготы, государственные гарантии и компенсации как раньше.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2022 года действия указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Документ, вносящий изменения в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности на период до 2035 года, был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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