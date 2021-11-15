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Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Роман Захаров
13:02 15.11.2021
Документ вносит изменения в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности на период до 2035 года.
Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2022 года действия указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

Документ, который вносит изменения в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности на период до 2035 года, утвержденную указом главы государства от 26 октября прошлого года, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившими силу... указ президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 г. № 2226 "Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям"», - сказано в тексте документа.

Также утратившими силу признаются указы президента Российской Федерации от 24 января 1992 года о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии социальной сферы Коми ССР, указ от 25 марта 1992 года о неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР.

Помимо этого, утрачивают силу пункт 2 и абзац второй пункта 3 указа главы государства от 16 сентября 1992 года о неотложных мерах по социально-экономическому развитию Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области.

Данный документ исключает слова «Ненецкого автономного округа» из подпункта «д» пункта 22 стратегии развития Арктической зоны, в котором говорится о реализации стратегии на Чукотке и создании подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Подписанный Путиным указ начнет действовать с 1 января 2022 года.

Ранее президент России подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ

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