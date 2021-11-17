Депутат Рады рассказал, как Запад планирует остановить запуск «Северного потока - 2»

Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе, а также сообщения о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины, чтобы остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Здесь вопрос "Северного потока", который надо остановить. Для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной. Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить. Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», — рассказал украинский парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».

Кроме того, по словам Рабиновича, заявления о возможном вооруженном конфликте с РФ выгодны и властям Украины, ведь они позволяют посеять панику в обществе и отвлечь население от внутренних государственных проблем.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что ежегодные потери государства после запуска «Северного потока - 2» могут составить около $2 млрд.