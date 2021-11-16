«Я ослеплен»: корреспондента «Звезды» окатили из водомета во время беспорядков на белорусско-польской границе

Корреспондент «Звезды» Олег Лавров стал очевидцем беспорядков, которые устроили беженцы из стран Ближнего Востока на границе Белоруссии и Польши. При этом во время съемок сюжета наш сотрудник попал под струю воды из водомета пограничников.

По словам Лаврова, используемая силовиками жидкость могла содержать «какую-то перцовую смесь», поскольку контакт с ней вызвал у него кашель и проблемы со зрением.

«Какая-то жидкость со слезоточивым газом. Они попали чуть-чуть на меня. Я ослеплен. На границе сегодня очень неспокойно!» - прокричал журналист.

В кадр также попадает момент, когда корреспондент кашляет и сообщает, что у него першит в горле.

Ранее стало известно, что польские военнослужащие применили водометы в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Кадры с места событий опубликовала «Звезда». Стоит отметить, что действия силовиков стали ответом на крайне агрессивное поведение беженцев.