В стране и мире Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга США Кира Тило Президент США повысил потолок госдолга на 480 млрд долларов. © Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга на 480 млрд долларов, сообщает Белый Дом. «В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря», - говорится в сообщении. Ранее Байден заявил, что страна может «потерять лидерство», если не будет принята его инфраструктурная реформа. Он отметил, что предлагает свою реформу, подчеркнув, что подобные предложения высказывают «раз в поколение». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика