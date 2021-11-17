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СМИ: правительственная комиссия одобрила законопроект о включении отцов в маткапитал

Майя Мусиенко
06:55 17.11.2021
Скоро законопроект внесут в Госдуму.
СМИ: правительственная комиссия одобрила законопроект о включении отцов в маткапитал
© Фото: pixabay
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Законопроект о расширении прав отцов на материнский капитал одобрила правительственная комиссия. В скором времени он будет внесен в Госдуму.

В тексте документа написано, что рассчитывать на государственную поддержку смогут только мужчины, состоящие в браке и воспитывающие детей вместе с супругой, которая стала приемной матерью. Претендовать на выплату смогут семьи, где мужчина является единственным родителем второго и последующих детей, которые родились после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, пишет «Коммерсантъ».

Также в законопроекте отмечается, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав материнский капитал может быть получен его супругой. Если она скончается или усыновление будет отменено, права на дополнительную меру поддержки перейдут несовершеннолетним детям или студентам в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по очной форме в образовательной организации.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что социальные выплаты и материнский капитал в России в 2022 году проиндексируют до фактической инфляции.

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