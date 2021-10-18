В Минфине рассказали об индексации соцвыплат по фактической инфляции

Социальные выплаты и материнский капитал в России в 2022 году проиндексируют до фактической инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он пояснил, что инфляция текущего года складывается выше прогноза.

«Все эти индексации - мы их просчитали - будут проработаны и учтены вместе с депутатами Госдумы при рассмотрении бюджета во втором чтении», - сообщил журналистам глава Минфина.

Силуанов также напомнил, что задачу об индексации зависящих от инфляции выплат поставил президент РФ Владимир Путин.

Ранее о том, что материнский капитал на следующий год пересмотрят с учетом фактической инфляции, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что для этого потребуются изменения в базовом законе о материнском капитале.