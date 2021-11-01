Байден оценил ситуацию с объемами добычи нефти в мире

Президент США Джо Байден во время выступления на пресс-конференции в Риме, состоявшейся после завершения саммита G20, прокомментировал ситуацию с объемами добычи нефти в мире.

«Идея о том, что Россия и Саудовская Аравия, а также другие ведущие нефтедобывающие государства не будут выкачивать больше нефти, чтобы люди могли добраться на работу, эта идея неправильная», - приводит ТАСС слова Байдена.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об общении с американским лидером «на полях» саммита G20 в Риме. Министр, в частности, сообщил о нацеленности Джо Байдена на дальнейшие контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Также Лавров заявил, что в ходе встречи с Байденом обсуждалась возможность проведения переговоров глав России и США в обозримой перспективе.