В стране и мире «Передал приветы Путину»: Лавров рассказал о нацеленности Байдена на контакты с Россией Виктория Ивашечкина В ходе встречи обсуждалась возможность проведения переговоров лидеров двух стран. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нацеленности президента США Джо Байдена на дальнейшие контакты с российским главой Владимиром Путиным. Министр рассказал об общении с американским лидером «на полях» саммита G20 в Риме. В ходе встречи обсуждалась возможность проведения переговоров президентов стране в обозримой перспективе. «Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину», - сказал Лавров. По словам министра, стороны также обсудили то, «как эти контакты в обозримой перспективе выстроить». Ранее Сергей Лавров сообщил о том, что провел беседу с президентом США Джо Байденом. Встреча состоялась во время обеда в перерыве саммита «большой двадцатки» в Риме. При этом о темах прошедшей беседы глава МИД РФ журналистам не сообщил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика