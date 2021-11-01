«Передал приветы Путину»: Лавров рассказал о нацеленности Байдена на контакты с Россией
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нацеленности президента США Джо Байдена на дальнейшие контакты с российским главой Владимиром Путиным.
Министр рассказал об общении с американским лидером «на полях» саммита G20 в Риме. В ходе встречи обсуждалась возможность проведения переговоров президентов стране в обозримой перспективе.
«Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину», - сказал Лавров.
По словам министра, стороны также обсудили то, «как эти контакты в обозримой перспективе выстроить».
Ранее Сергей Лавров сообщил о том, что провел беседу с президентом США Джо Байденом. Встреча состоялась во время обеда в перерыве саммита «большой двадцатки» в Риме. При этом о темах прошедшей беседы глава МИД РФ журналистам не сообщил.