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СМИ: США объявит дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Ян Брацкий
19:50 16.11.2021
В этом случае официальные лица США не будут присутствовать на церемонии открытия Игр и самих соревнованиях.
СМИ: США объявит дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
© Фото: Enrique RG, flickr
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Власти США намерены объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине, которая должна состояться в следующем году. О предварительном решении администрации главы Белого дома Джо Байдена сообщает The Washington Post.

Окончательное решение в Вашингтоне примут до конца месяца. В случае бойкота президент США и другие официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады и на самих соревнованиях в Пекине.

Сегодня президенты США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели виртуальный саммит. Стороны обсудили двусторонние отношения и взаимные озабоченности. Также Си Цзиньпин и Джо Байден обменялись мнениями по основным вопросам международных отношений, в том числе по ситуации в Афганистане, ядерной программе Ирана и обстановке на Корейском полуострове.

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