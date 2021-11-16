СМИ: США объявит дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Власти США намерены объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине, которая должна состояться в следующем году. О предварительном решении администрации главы Белого дома Джо Байдена сообщает The Washington Post.

Окончательное решение в Вашингтоне примут до конца месяца. В случае бойкота президент США и другие официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады и на самих соревнованиях в Пекине.

Сегодня президенты США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели виртуальный саммит. Стороны обсудили двусторонние отношения и взаимные озабоченности. Также Си Цзиньпин и Джо Байден обменялись мнениями по основным вопросам международных отношений, в том числе по ситуации в Афганистане, ядерной программе Ирана и обстановке на Корейском полуострове.