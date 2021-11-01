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Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на побочные действия «Спутника V» у трижды привитых

Анна Назайкина
07:32 01.11.2021
По данным Минздрава РФ, доля привитых среди тяжелобольных новой коронавирусной инфекцией составляет менее 0,03%.
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на побочные действия «Спутника V» у трижды привитых
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Жалоб относительно побочных действий российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» нет даже у ревакцинированных. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что доля привитых среди тяжелобольных новой коронавирусной инфекцией составляет менее 0,03%. По словам главы ведомства, подавляющее большинство инфицированных COVID-19, которым потребовалась госпитализация, это граждане, не прошедшие вакцинацию.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в РФ достигло 8 513 790, победить болезнь удалось 7 358 539 россиянам. В результате болезни с начала пандемии скончалось 238 538 человек.

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