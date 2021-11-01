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Количество привитых от коронавируса превысило семь миллиардов

Виктория Ивашечкина
02:40 01.11.2021
При этом темпы вакцинации в мире, по словам экспертов, снижаются.
Количество привитых от коронавируса превысило семь миллиардов
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress
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Число привитых от коронавируса превысило семь миллиардов. Более половины из этого количества приходится на три страны - Китай (2,3 млрд), Индию (1,1 млрд) и США (0,4 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

ТАСС, опираясь на данные мировых СМИ и заявления властей разных стран, сообщает, что на данный момент людям ввели 7,001 млрд доз вакцин от COVID-19. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, заявляют эксперты.

Однако, как было отмечено, темпы вакцинации в мире снижаются. Так, предыдущий миллиард прививок был введен за 29 дней, а для достижения нового миллиарда потребовалось уже 37 дней.

По данным экспертов, в таких государствах, как Португалия, Куба, Чили, Исландия, Камбоджа, Катар, Испания хотя бы одним компонентом привились уже более 80% населения.

Ранее в ВОЗ заявили, что мировому сообществу стоит сделать выводы из ситуации с пандемией коронавирусной инфекции и ожидать появления нового заболевания подобного масштаба.

По словам экспертов, с биологической точки зрения возможность появления в какой-то момент времени нового вируса, который человечество не в состоянии будет сдержать - несомненна.

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