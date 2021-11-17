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Нуждающимся и многодетным: миротворцы РФ передали жителям Карабаха более 300 тонн гумпомощи

Анна Касаткина
Николай Баранов
03:37 17.11.2021
Совместно с благотворителями военнослужащие провели более 226 гуманитарных мероприятий в городах и отдаленных населенных пунктах
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 300 тонн гуманитарной помощи за год передали российские миротворцы переселенцам, многодетным семьям и нуждающимся в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Военнослужащие российского миротворческого контингента за год своей деятельности оказали более 300 тонн гуманитарной помощи переселенцам, многодетным семьям и нуждающимся жителям Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что совместно с благотворителями военнослужащие провели более 226 гуманитарных мероприятий в городах и отдаленных населенных пунктах, в школах, детских садах и домах-интернатах.

На постоянной основе миротворцы собирают информацию о наиболее нуждающихся в помощи людях, взаимодействуют с благотворительными организациями, передают необходимую гуманитарную помощь в детские образовательные учреждения и семьи.

Ранее сообщалось, что свыше 4 тысяч автомобилей и 7,5 тысячи человек за месяц проследовали через Лачинский коридор в Нагорный Карабах под контролем российских миротворцев.

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