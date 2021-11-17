Авиаполк в Оренбурге приступил к передаче кислорода медучреждениям для борьбы с COVID-19

Авиационный полк в Оренбурге приступил к передаче сжиженного кислорода для медучреждений области. Он предназначен для лечения пациентов с COVID-19.

Сжиженный кислород вырабатывается с помощью мобильных станций, которые способны в полевых условиях получать газообразный и жидкий кислород из атмосферного воздуха. В авиации этот кислород используют в кислородных системах воздушных судов – они предназначены для поддержания жизнедеятельности экипажа, в том числе при высотных полетах.

Всего в ковидные центры Оренбургской области за неделю передано 4,5 тонны кислорода. Обеспечение сжиженным кислородом медорганизаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей.

Ранее стало известно, что почти семь тонн сжиженного кислорода в медицинские учреждения Красноярского края передал авиационный полк Центрального военного округа. Его также планируется использовать для лечения пациентов с коронавирусом.