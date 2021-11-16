Авиаполк ЦВО передал Красноярску семь тонн кислорода для борьбы с COVID-19

Почти семь тонн сжиженного кислорода в медицинские учреждения Красноярского края передал авиационный полк Центрального военного округа. Его планируется использовать для лечения пациентов с коронавирусом.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.

Кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО.

Ранее больница Крымского полуострова передали 20 тонн кислорода с военных аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа.